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حوادث

نظر محاكمة صيدلي لاتهامه بحيازةً أدوية منتهية والاتجار في الترمادول اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
تنظر  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، و بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى، اليوم، محاكمة صيدلي لاتهامه بحيازة أدوية منتهية الصلاحية و الاتجار في الترمادول بحلوان.

واسندت النيابة للمتهمانه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر " الترمادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال استغلاله مقتضيات عمله كصيدلي، كما أحرز بقصد الاتجار مادة "البريجيالين" والتي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة واستغلال وظيفته كصيدلي، كما عرض للبيع أدوية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك وسلع مجهولة المصدر "أدوية" وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، كما حال كونه صيدلي صرف المواد المخدرة محل الاتهام دون تذكرة طبية.


واوضحت التحقيقات  بأنه بناء على شكوى تتضمن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية وبتفتيش الصيدلية عثر على أدوية منتهية الصلاحية و أقراص مخدرة لجوهر الترامادول.

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تأجيل محاكمة صيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول والأدوية منتهية الصلاحية

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