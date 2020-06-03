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رياضة

عضو الـ كاف السابق: الاتحاد الدولي للإحصاء لم يمنح الأهلي أو الزمالك لقب نادي القرن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" سابقًا، أن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، منح نادي أشانتي كوتوكو الغاني، لقب نادي القرن الأفريقي.

وقال "فيكن" في تصريحات لقناة نادي الزمالك: الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء منح نادي الزمالك لقب نادي القرن، ثم منحه لنادي كوتوكو الغاني بعد تغيير المعايير".

وأضاف فيكن: "تم منح نادي كوتوكو لقب نادي القرن عام 2010، لأنه كان أكثر الأندية المشاركة في البطولات القارية، وهو معيار غريب".

وأكد "فيكن" أن مصطلح نادي القرن ليس علامة تجارية ولكنه لقب شرفي، والاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يعتمده كعلامة تجارية.

وأثيرت في الفترة الأخيرة، قضية أزمة لقب نادي القرن الأفريقي، حيث يطالب نادي الزمالك بسحب اللقب من النادي الأهلي ومنحه له بحجة فوزه ببطولات قارية أكثر من المارد الأحمر.
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