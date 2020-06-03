أزمتان أثَّرتا على حالته الصحية في حياته.. علي عبد الرحيم يتصدر محرك البحث جوجل بعد وفاته

قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة فى وجدان المشاهدين.

محرك البحث جوجل؛ بعد ما توفي أمس، حيث

وتعرّض على عبد الرحيم فى حياته لبعض الأزمات، لعل من أبرزها، أزمته الصحية

،

وهى جلطة فى المخ

،

والسبب فى ذلك "فتاة نهرته فى لوكيشن التصوير"؛ الأمر الذى أثر سلبيًا على نفسيته، حيث تحمَّل كلامها السلبى على أعصابه

،

وهو ما تسبب فى إصابته بجلطة في المخ.