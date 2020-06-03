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فن

منى زكي تنضم لحملة "لا للعنصرية": كل إنسان له حقوق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تضامنت الفنانة منى زكي مع حملة لا للعنصرية، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية

.ونشرت الفنان منى زكي صورة مكتوب عليها: "كل إنسان له حقوق" .


وعلقت: "آمل في يوم أن نعيش في عالم نتعامل فيه جميعنا كبشر، دون تميز بسبب اللون أو الدين أو التاريخ أو الحضار


وأطلق النشطاء أمس هاشتاج blackout Tuesday، وشارك فيه ما يزيد من 3 ملايين شخص حول العالم، كما أطلقوا هاشتاج black livesmatter، والذي شارك فيه حوالي 13 مليون شخص حتى الآن.
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