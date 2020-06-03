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أخبار البلد

يحدث اليوم.. تنظيم 3 رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين من لبنان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:08 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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أ ش أ
يشهد اليوم الأربعاء، 3 من يونيو 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة .. تُسير شركة "مصر للطيران" وشركة "اير كايرو" 3 رحلات من بيروت إلى القاهرة لعودة المصريين العالقين في لبنان.

القاهرة .. يُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حملة بعنوان "اعرف المرصد" بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاحه، وذلك للتعريف بجهود المرصد الذي افتتحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في 3 يونيو 2015 ليكون أحد الأذرع الحديثة لمؤسسة الأزهر وعينها الناظرة على العالم.

بيروت .. يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اجتماعا مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، للبحث في موضوع تمديد عمل قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجنوب اللبناني "يونيفيل".

عواصم العالم : يحيي العالم، اليوم العالمي للدراجة الهوائية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 272/72.
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