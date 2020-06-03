بعد خطأ ويكيبيديا.. تعرف على يوم ميلاد مايا دياب الحقيقي

تتضمن موسوعة ويكيبيديا الشهيرة تواريخ ميلاد ووفيات المشاهير من كل أنحاء العالم، ولكن هذا لا يمانع من وجود أخطاء فيما يخص أعياد ميلاد النجوم.





وبالبحث عن مواليد يوم 3 يونيو في موسوعة ويكيبيديا، تجد في القائمة الفنانة اللبنانية مايا دياب ولكن حقيقة الأمر أنها من مواليد شهر نوفمبر وتنتمى لمواليد برج العقرب وليس الجوزاء.





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وأحيت الفنانة مايا دياب، حفلا غنائيا على موقع "يوتيوب"، في محاولة مها لتسلية جمهورها في ظل الأوقات التي يمر بها العالم.





وكانت شقيقة مايا دياب، قد تعرضت لحادث سيارة مؤخرًا تسبب في دخولها المستشفي وكسر ذراعها وقدميها.



