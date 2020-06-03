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فن

في الجنة إن شاء الله.. سعد الصغير ينعى والد الفنان محمد نور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:31 ص
سعد الصغير و محمد
سعد الصغير و محمد نور
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ميرنا محمود
نعى الفنان سعد الصغير والد الفنان محمد نور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". 


ونشر سعد الصغير صورة تجمعه بالفنان محمد نور وعلق على الصورة قائلا :البقاء لله في وفاة والد أخويا وحبيبي المحترم محمد نور في الجنة إن شاء الله.

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من ناحية أخرى، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، أغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء. 


وألبوم "الصيف ابتدى" لـ محمد نور، شارك فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله. 
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