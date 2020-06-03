سعد الصغير يطلب الدعاء لزوجة أحمد فتحي وبناته بعد إصابتهن بفيروس كورونا

وجه الفنان سعد الصغير الدعم للكابتن أحمد فتحي ؛ بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.





ونشر سعد الصغير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لـ أحمد فتحي وبناته ، وعلق عليها: ": إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

دعواتكم بالشفاء العاجل ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب ويبعد عننا كل أذى وشر يارب العالمين".





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وكانت نورا إسماعيل زوجة اللاعب أحمد فتحي أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.





وتضامن آلاف المتابعين معها ووجهوا لها الدعم هي وأسرتها بعد تأكيد إصابتها، كما واسى العديد من المتابعين اللاعب أحمد فتحي متمنين لأسرته الشفاء العاجل.