لا داعي للتخزين..خبير صيدلي: كل أدوية الفيتامينات متوفرة ويمكن تعويضها من الغذاء

قال الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي: إن مرضى (كوفيد-19) أو مصابي كورونا لم يعانوا من أي نقص في الدواء لأنهم يحصلون على الحقيبة الدوائية من وزارة الصحة وبالمجان.





وتابع الدكتورة هاني سامح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten، أنه يتعجب من تكالب المواطنين على شراء وتخزين الدواء والفيتامينات،معقبًا: "لحد دلوقتي مفيش علاج واضح لكورونا".





وأضاف سامح، أن هناك الكثير من المتجارين والمستغلين للأزمة لتخزين كميات كبيرة من الأدوية، موضحًا أنه مازال هناك كثير من البدائل للفيتامينات التي اصبح بها نقص في الصيدليات.





وأشار إلى أنه من الممكن الحصول على الفيتامينات والزنك من العناصر الطبيعية والغذاء.





وأكد أن كلا من المواطن والصيدلي في تلك الأزمة له دور كبير في الحفاظ على الأدوية والعمل على توعية المواطنين بأن لا داعي للتخزين.



