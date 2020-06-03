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بلاش بلبعة.. رئيس شعبة الأدوية: معندناش أزمة دواء وكله موجود

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:16 ص
رئيس الشعبة العامة
رئيس الشعبة العامة للأدوية: معندناش ازمة دواء وكله موجود
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن تكالب المواطنين على شراء مجموعة من الادوية تحسبًا لاي أزمة سبب مشكلة كبيرة في نقص بعض الادوية، موضحًا انه حتى الآن ليس هناك علاج واضح لفيروس كورونا.

وتابع الدكتور على عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten، أن وزارة الصحة اخذت كل تدابيرها في توفير الدواء دون اي ازمة بالتنسيق مع مصانع الادوية والاشراف الكامل منها على عدم خروج اي كمية من الادوية المستخدمة في بروتوكول العلاج لكورونا.

واضاف معقبًا: "احنا مش قلقانين، ومصر معندهاش دواء ناقص"، مشيرًا الى من لديه روشتة طبية من مرضى الروماتويد فعليه التوجه الى صيدليات الشركة المصرية للادوية للحصول على ادوية الهيدروكسي، لافتًا الى ان الفيتامينات ليست اساسية في علاج الكورونا وانما كداعم للجهاز المناعي.

وأكد على ان الفيتامينات لا تقي من الاصابة بالفيروس، وانما اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية من نظافة شخصية وثقافة التباعد الاجتماعي هي الواقي الفعلي للفيروس، معقبًا: "بلبعة الفيتامينات ليها اضرار سلبية".

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