عضو شعبة الأدوية: هذه الأطراف من مصلحتها نقص العلاج في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور محمد السيد عضو شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن شركات الادوية تقوم بتخزين المادة الخام لمدة 3 اشهر ولكن هناك طلب زائد علي شركات الادوية.





وأضاف محمد السيد خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بشراء العديد من الادوية مثل الفيتامينات دون ان يكون هناك حاجة إليها وهذا يسبب عجز في الدواء.





وأوضح محمد السيد، أن المستفيدين من بيع الأدوية هم الشركات والصيدليات والموزعين وهذه هي الدائرة الطبيعية.





وتابع: أن من الضروري ان نعمل علي توعية المواطن حتي لا يحدث هناك عجز في الدواء او يحدث خطر للمواطن بسبب عدم حاجتة الي الدواء.





واستكمل: أن هناك الكثير من الأدوية كثرة استخدامها يسبب فشل كلوى ولا يجب أن نستخدم الأدوية إلا إذا كان هناك حاجة إلى استخدامها.



