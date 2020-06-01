AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو شعبة الأدوية: هذه الأطراف من مصلحتها نقص العلاج في الأسواق.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:46 ص
محمد السيد
محمد السيد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد السيد عضو شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن شركات الادوية تقوم بتخزين المادة الخام لمدة 3 اشهر ولكن هناك طلب زائد علي شركات الادوية.

وأضاف محمد السيد خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بشراء العديد من الادوية مثل الفيتامينات دون ان يكون هناك حاجة إليها وهذا يسبب عجز في الدواء.

وأوضح محمد السيد، أن المستفيدين من بيع الأدوية هم الشركات والصيدليات والموزعين وهذه هي الدائرة الطبيعية.

وتابع: أن من الضروري ان نعمل علي توعية المواطن حتي لا يحدث هناك عجز في الدواء او يحدث خطر للمواطن بسبب عدم حاجتة الي الدواء.

واستكمل: أن هناك الكثير من الأدوية كثرة استخدامها يسبب فشل كلوى ولا يجب أن نستخدم الأدوية إلا إذا كان هناك حاجة إلى استخدامها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد سحبه من الصيدليات .. أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

هاني حتحوت يعلن إصابة والد مدرب أحمال الأهلي السابق بفيروس كورونا.. فيديو

في 5 دقائق.. طريقة عمل السجق الإسكندراني الأصلي

لميس الحديدي لـ محمد رمضان: علشان تكون نمبر وان لازم تكون قدوة .. فيديو

رزان مغربي تكشف كواليس اغلب السقا.. وإصابة خطيرة لبطل البرنامج.. فيديو

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في مصر القديمة.. فيديو

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

للمرة الثانية.. السعودية والدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين أمام البيت الأبيض

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا يعرفها كثيرون

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون