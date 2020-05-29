الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذين يتلقون علاجا بعقار هيدروكسي كلوروكين نظرا لآثاره الجانبية الضارة.





وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، ذكرت الوكالة أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة مضيفة أنه لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض.









وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، تعليق التجارب السريرية مؤقتا لعقار هيدروسكي كلوروكين بشأن علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت المنظمة إن قرار تعليق التجارب السريرية للعقار جاء بسبب مخاوف على السلامة.





فيما أظهرت دراسة نشرتها دورية " The Lancet" الطبية أن عقار الهيدروكسي كلوروكوين قد يجعل مصابي فيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الوفاة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان ترامب تناوله دواء الملاريا، لاقتناعه بفعاليته أمام "كوفيد-19" رغم تحذيرات خبراء الصحة.





وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إن دواء هيدروكسي كلوروكين قد يكون ناجعا في الوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف مستدركا، أنه يجب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين الخاص بعلاج الملاريا بحذر بسبب آثاره الجانبية المثبتة.



