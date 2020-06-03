5 أخبار سارة يزفها مرتضى منصور لجماهير الزمالك





وكشف مرتضى منصور عن الخبر السار الأول بالقرب من اتمام التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لدعم الزمالك فى الموسم المقبل .





ويتعلق الخبر الثانى السعيد لجماهير الزمالك بعقد جلسة غدا الخميس مع خبيرى اللوائح محمد بيومى ومحمد فضل الله بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة ملف أحقية النادي بلقب فريق القرن الأفريقى والذى حصل عليه الأهلى المصري فى الألفية الماضية .





وسيتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بملف كامل مدعوما بالمستندات للمحكمة الرياضية الدولية يؤكد خلاله أحقيته بالحصول على لقب فريق القرن الأفريقى فى الألفية الماضية بعد حصوله على 9 القاب قارية مقابل 7 ألقاب لغريمه التقيلدى النادي الأهلى الذى توج باللقب وفقا لمعايير وضعها السكرتير العام للكاف مصطفى مراد فهمى الذى شغل منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلى فى عهد الأسطورة صالح سليم .





أما الخبر الثالث فيتعلق بإتفاق مجلس إدارة الزمالك مع مسئولى ستاد السلام الدولى على تدشين ستاد الزمالك بفرع النادي بـ أكتوبر وهو الحلم الذى تصبو الى تحقيقه جماهير القلعة البيضاء .





وجاء الخبر الرابع السعيد لجماهير الزمالك بحسم ملف التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لموسم جديد بزيادة 20 % عن راتبه السابق عقب قيادة الفارس الأبيض للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى فى 14 فبراير الماضى والسوبر المصري على حساب النادي الأهلى بعدها بـ 6 أيام فقط .





أما الخبر الخامس فيتعلق بتعاقد قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي أحمد عفيفى وتيجانا الكرة المصرية اسماعيل يوسف بعد توقيعهما العقود أمس مع شركة اعلام المصريين .

زف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 5 أخبار سارة لجماهير القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.