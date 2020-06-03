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رياضة

الأهلي يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:10 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عبد الحكيم أبو علم
 أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عدة إتصالات، بأحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، للإطمئنان عليه بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا.

وأشار مصدر لصدى البلد أن عبد الحفيظ يتابع مع أحمد فتحي، للاطمئنان عليه، ويتمنى خالص الشفاء لأسرته.


وأعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا.


حيث كتبت نورا إسماعيل، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "ادعولنا.. احنا كورونا أنا وبناتي".

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على "تويتر": "الف سلامة على زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته ربنا يشفيهم على خير باإذن الله، الحمد الله الكابتن احمد فتحي سليم تماما".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تعرض بعض الرياضيين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس".

كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
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