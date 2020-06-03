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صلاح حسب الله: تحول تكنولوجي قريب ستشهده مصر قريبا.. وجار العمل على تطوير البنية التحتية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:37 م
صلاح حسب الله، صورة
صلاح حسب الله، صورة أرشيفية.
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نورهان رأفت
بشر صلاح حسب الله، المتحدث بسم النواب، بأن هناك تحولا تكنولوچيا كاملا في المصالح الحكومية، في وقت قريب، ويشمل جميع القطاعات في الدولة.


وقال صلاح حسب الله، خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن البنية التحتية يعاد تطويرها بشكل كامل، في تلك الفترة، لتحسين الأداء التكنولوچي، ليكون لدينا بنية تحتية تستوعب 40 مليون مواطن مصري في المنازل، يعتمدون بشكل كامل على الإنترنت.


وأضاف المتحدث بأسم النواب، أن هناك توقعا خلال فترة قريبة، أن تتعامل جميع الجهات الحكومية بنظام الشاشات بنسبة 70 إلى 80 بالمائة، موضحا أن ذلك يدل على سرعة التعامل الرقمي، وتحسن البنية التحتية بشكل كبير.

 
على جانب آخر، أوضح حسب الله أن الكثير لا يعنون بالمشكلة سوى بعد الإصابة بكورونا، والمسئولية جماعية وليست مسئولية جهة واحدة أو فرد واحد، بل يجب أن يكون الوعي لدى الـ 100 مليون مصري لتخطي الأزمة.


كما حذر حسب الله من تبعات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي المبكرة، لتعرض الاقتصاد المصري لضربات حادة، ولكن مصر ما زالت تبرهن أنها قادرة على المقاومة.

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