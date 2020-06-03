طريقة عمل دونتس مقلية فى المنزل.. فيديو

مقادير دونتس مقلية

باكيت خميرة

2 كوب لبن

3 و نصف كوب دقيق

نصف كوب سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

3 بيض

7 ملعقة كبيرة زبدة طرية

زيت

4 ملعقة كبيرة كريمة





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- للوجه

سكر بودرة

قرفة

شوكولاتة بيضاء مذابة

شوكولاتة غامقة مذابة

سبرنكلز









طريقة تحضير دونتس مقلية

يخفق الدقيق مع رشة الملح والخميرة ثم يضاف السكر ثم البيض.

يضاف نصف مقدار اللبن ثم الزبدة تدريجيًا.

تترك العجينة حتى تختمر.

تفرد العجينة بالنشابة ثم تقطع على هيئة الدونتس ثم تقلى في الزيت.





-للتوبينج

تخلط القرفة والسكر البودرة ثم تغلف بها الدونتس عقب رفعها من على النار

يخلط السكر البودرة مع القليل من اللبن ثم يضاف فوق الدونتس

يمكن إضافة ألوان طعام على خليط السكر البودرة واللبن حسب الرغبة

تضاف شيكولاتة مذابة على الدونتس ثم السبرنكلز.







