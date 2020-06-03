AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل دونتس مقلية فى المنزل.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:00 م
طريقة عمل دونتس مقلية
طريقة عمل دونتس مقلية
Advertisements
هاجر هانئ
الدونتس من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك اعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك فى المنزل بشكل أمن بدلا من شرائها من المحلات، فالنقدم لكم طريقة عمل دونتس مقلية  من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير دونتس مقلية
 باكيت خميرة
 2 كوب لبن
 3 و نصف كوب دقيق
 نصف كوب سكر
 2 ملعقة صغيرة ملح 
 3 بيض
 7 ملعقة كبيرة زبدة طرية 
 زيت
 4 ملعقة كبيرة كريمة

اقرأ إيضا..

- للوجه
سكر بودرة 
قرفة 
شوكولاتة بيضاء مذابة 
شوكولاتة غامقة مذابة
 سبرنكلز 


طريقة تحضير دونتس مقلية
يخفق الدقيق مع رشة الملح والخميرة ثم يضاف السكر ثم البيض.
يضاف نصف مقدار اللبن ثم الزبدة تدريجيًا.
تترك العجينة حتى تختمر.
تفرد العجينة بالنشابة ثم تقطع على هيئة الدونتس ثم تقلى في الزيت.

-للتوبينج
تخلط القرفة والسكر البودرة ثم تغلف بها الدونتس عقب رفعها من على النار
يخلط السكر البودرة مع القليل من اللبن ثم يضاف فوق الدونتس
يمكن إضافة ألوان طعام على خليط السكر البودرة واللبن حسب الرغبة
تضاف شيكولاتة مذابة على الدونتس ثم السبرنكلز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فطيرة بالجبنة بأسهل الخطوات

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ليزي كيك

في 10 دقايق .. جربي طريقة عمل الكرواسون

مفاجأة لإعدادها في شم النسيم .. طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

فى شم النسيم .. طريقة عمل بريوش بأسهل الخطوات

أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل الزلابية.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي يوضح سبب رفضه العمل بقناة نادي بيراميدز

إخوان ومخابرات معادية.. إعلامية كويتية تكشف سر حملات الهجوم على مصر

متعاطف معه.. شوبير: حسام عاشور "خلص على نفسه"

ما حقيقة نهي النبي عن النوم بعد العصر .. عالم أزهري يوضح

عقوبات جديدة في الأهلي

كنوز فيتامين سي.. 8 فواكه ترفع المناعة في الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

بمكياج جذاب.. إليسا تخطف الأنظار على إنستجرام