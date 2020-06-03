بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة









وخطفت ستيفاني صليبا الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر قصير يصل أعلى الركبة، وأتسم التصميم بالقماش الناعم الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة جذابة.





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ولم تتكلف ستيفاني صليبا في ارتداء الإكسسوارات، واعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ستيفاني صليبا على خصلات شعرها البنية المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابا مرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



