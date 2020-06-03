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مرأة

بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:14 م
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير. 


وخطفت ستيفاني صليبا الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر قصير يصل أعلى الركبة، وأتسم التصميم بالقماش الناعم الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة جذابة.

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ولم تتكلف ستيفاني صليبا في ارتداء الإكسسوارات، واعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ستيفاني صليبا على خصلات شعرها البنية المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابا مرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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