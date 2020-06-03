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أخبار البلد

السيسي ونظيره التشيكي يبحثان سبل تنسيق الجهود بشأن مكافحة انتشار كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
انخفاض حاد في عدد المصابين واختفاء الوفيات بكورونا في التشيكتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا من ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكدًا حرص بلاده ودول تجمع "فيشجراد" على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهًا الدعوة إلى السيد الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.


من جانبه؛ أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد".
كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
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