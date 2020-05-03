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أخبار العالم

انخفاض حاد في عدد المصابين واختفاء الوفيات بكورونا في التشيك

الأحد 03/مايو/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 حالة إصابة بـ فيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهي زيادة منخفضة بشكل قياسي، ترفع العدد الإجمالي لحالات الاصابة في الدولة إلى 7575 حالة.

وكانت التشيك قد أبلغت عن وجود 55 حالة جديدة، أمس السبت، فيما سجلت يوم الجمعة 103 حالات مؤكدة، وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، أظهر 18 شخصًا فقط نتائج إيجابية على أنهم حاملون لفيروس كورونا في جمهورية التشيك، وتعافى 15 آخرون دون تسجيل وفيات جديدة. 

وقالت الوزارة إن الزيادة في الحالات في النصف الأول من الأسبوع تراجعت بشكل كبير بحلول نهاية الأسبوع.

ويوجد في الدولة الأوروبية نحو 7755 حالة مرضية بكورونا، بما في ذلك 4049 حالة خطرة، بينما تعافى ما مجموعه 3461 مريضا.

ولا يزال عدد الوفيات عند 245، وأجرت جمهورية التشيك 253800 اختبارًا منذ بداية الوباء.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا 240000 حالة، وتم تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بالعدوى، وتم شفاء أكثر من مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة

وتتصدر الولايات المتحدة الدول في عدد المصابين، حيث سجلت 1112870 حالة إيجابية، ويشمل ذلك 164015 حالة شفاء و65908 حالة وفاة.

ووفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، هناك أكثر من 1.1 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 66000 حالة وفاة بسبب كوفيد 19 في مقاطعة كولومبيا، وتم تأكيد أكثر من 4600 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الوباء في 11 مارس.
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