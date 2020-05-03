انخفاض حاد في عدد المصابين واختفاء الوفيات بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 حالة إصابة بـ فيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهي زيادة منخفضة بشكل قياسي، ترفع العدد الإجمالي لحالات الاصابة في الدولة إلى 7575 حالة.





وكانت التشيك قد أبلغت عن وجود 55 حالة جديدة، أمس السبت، فيما سجلت يوم الجمعة 103 حالات مؤكدة، و على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أظهر 18 شخصًا فقط نتائج إيجابية على أنهم حاملون لفيروس كورونا في جمهورية التشيك، وتعافى 15 آخرون دون تسجيل وفيات جديدة.





وقالت الوزارة إن الزيادة في الحالات في النصف الأول من الأسبوع تراجعت بشكل كبير بحلول نهاية الأسبوع.





ويوجد في الدولة الأوروبية نحو 7755 حالة مرضية بكورونا، بما في ذلك 4049 حالة خطرة، بينما تعافى ما مجموعه 3461 مريضا.





ولا يزال عدد الوفيات عند 245، وأجرت جمهورية التشيك 253800 اختبارًا منذ بداية الوباء.



