مصر للألومنيوم: لا تخفيض لأحمال الشركة من الكهرباء

شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام، تراجع أحمال الشركة من الكهرباء من 600 ميجا وات إلى 100 ميجاوات فقط يوميًا. نفت، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى، تراجع أحمال الشركة من الكهرباء من 600 ميجا وات إلى 100 ميجاوات فقط يوميًا.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، صافي خسائر بلغ 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









العام المالي الجاري بقيمة 1.407 مليار جنيه. وتستهدف الشركة فى موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل خسائر بقيمة 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر متوقعة عنالجاري بقيمة 1.407 مليار جنيه.





تستهدف الشركة خلال 2020/2021 إيرادات نشاط بقيمة 10.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة عن العام المالي الجاري بقيمة 8.28 مليار جنيه.





وخلال العام المالي المقبل تستهدف الشركة استثمارات بقيمة 544.8 مليون جنيه.



