لن نتأثر بالتفاهات.. وفاء عامر تستغيث من عدم توفر الكمامات بالصيدليات

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت وفاء عامر في الفيديو وهي تستغيث عن عدم توفر الكمامات الطبية داخل الصيدليات نظرا لكثرة السحب عليها من المواطنين مما أدي إلي اضطرارها لإرتداء الكمامات القماش.





كما تطرقت وفاء عامر في الفيديو للحديث عن العلاقة التاريخية بين الشعب المصري والكويتي القائمة على الحب والود والتي لاتتأثر ببعض التفاهات من الناس لجذب الليكات.





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".





وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





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فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.