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هذه مواعيد عودة الطيران العارض والمنتظم في مصر.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:00 م
الطيران
الطيران
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عادل نصار

كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد، مواعيد عودة حركة الطيران العارض "الشرتر"، والمنتظم للعمل من جديد في مصر، بعد فترة التوقف الأخيرة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال عبد الحميد، في برنامجه "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "تن"، مساء اليوم الأربعاء، إنه بدأ من واحد يوليو يعود الطيران العارض الشرتر في المدن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ، مضيفا أن الطيران المنتظم يعود في منتصف الشهر المقبل.


وأضاف مقدم برنامج "رأي عام"، أنه :"هذه المسألة تتوقف على حالة الدول التي سيأتي منه طائرات والتي سنرسل لها طائرات أيضا".


وأنهى الإعلامي، قائلا :"الطيران المنتظم من 15 يوليو والطيران العارض من 1يوليو".

 

 

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