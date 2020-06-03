خطة لزيادة مستشفيات العزل.. الصحة: الحظر الكامل غير مطلوب لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت العودة لاستخدام كلوروكوين لعلاج مرضى كورونا









وقال حسام حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان " اقتربنا من استخدام عقار ريدمسفير فى بروتوكول علاج مرضى كورونا. مشيرا إلى أن الأطباء أصبح لديهم خبرة كبيرة فى التعامل مع مرضى كورونا وحماية أنفسهم.









وأشار حسني إلى أن هناك وحدة لإدارة الأزمات بوزارة الصحة تحدد عزل مريض كورونا منزليا أم إرساله للمستشفى بناء على درجة الإصابة موضحا أن هناك خطة لزيادة عدد مستشفيات العزل في المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس.









وناشد رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا كل المتعافين من فيروس كورونا التوجه لبنك الدم القومي للتبرع بالدم كنوع من رد الجميل لبلدهم التي ساندتهم للتعافي من الفيروس.





وشدد حسني على أن الحظر الكامل غير مطلوب لمواجهة كورونا وعلى المواطنين الحذر فقط واتخاذ الإجراءات اللازمة.