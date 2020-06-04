شاهد.. مقطع تخيلى جديد لـ هيونداى كونا N .. فيديو

نشرت قناة KKSSTUDIO على يوتيوب الخاصة بالسيارات ، تصميما تخيليا جديدا يعطينا لمحة عن السيارة هيونداى كونا N الكروس أوفر الجديدة .

وكانت قد أكدت اللقطات التجسسية عمل هيونداي على تطوير كونا N الكروس أوفر، إلا أن التمويهات الكثيفة أخفت شكل السيارة بشكل كبير، وفي الوقت الحالي، تعمل هيونداي على منح كونا تحديثات منتصف العمر، والتي تشتمل على إصدار N الرياضي .

ويظهر مقطع الفيديو العديد من التغييرات القادمة إلى كونا المحدثة إلى كونا N، في حين ستحصل N على واجهة أمامية وخلفية أكثر شراسة، كما ستحصل على ترقيات رياضية أخرى مثل العتبات الجانبية الرياضية .

بالإضافة إلى أقراص المكابح الحمراء والجنوط الفريدة من نوعها والتعديلات البصرية الأخرى، ومع ذلك، يمكننا نرى من اللقطات التجسسية أن كلا الطرازين سيحتفظان بتصميم المصابيح الأمامية للطراز الماضي.

ما يُظهره التصميم التخيلي هو كيف يمكن لشركة هيونداي تغيير الواجهة الأمامية لكونا لتناسب الإصدار الرياضي، مثل استخدام الشبك العريض الذي يمتد من الزاوية العلوية للواجهة الأمامية إلى الزاوية الأخرى.

بالإضافة إلى مصابيح نهارية جديدة، ولمسات حمراء على العتبات الجانبية، وما لا نراه في التصميم التخيلي هو جناح السقف، ونتوقع أنه يختبئ تحت التمويه الكثيف في اللقطات التجسسية.