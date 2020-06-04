جوجل تحذف تطبيق MITRON شبيه التيك توك من متجرها

يعرف عن شركة جوجل الأمريكية دقتها فى مراجعة التطبيقات الموجودة على متجرها الشهير جوجل بلاي ستور Play Store، وأزالت تطبيق الـ تيك توك الهندي، الذى تجاوز عدد مستخدميه 5 ملايين مستخدم فى أقل من شهر واحد.









وبحسب موقع gizchina التقني، تشير التقارير الى أن شركة جوجل حذفت مؤخرًا تطبيق الفيديوهات القصيرة، والمعروف باسم تيك توك الهندي Tiktok of India.









وبحسب التقارير، فإن تطبيق MITRON أو تيك توك الهندي ينتهك سياسة وقواعد متجر جوجل Google، بعدما تم تصنيفه ضمن التطبيقات غير المرغوب فيها، بسبب انتهاكه سياسة عدم إضافته أي قيمة أو محتوي جديد، بل تكرار نفس المحتوى لتطبيقات أخرى شهيرة على رأسها تيك توك الأصلي TikTok.









وتشير إحصائية نشرها موقع Sensor Tower، إلى أن تطبيق تيك توك TikTok لصناعة الفيديوهات القصيرة هو الأكثر تحميلًا فى العالم خلال شهر مايو 2020، وشهد 111 مليونا و900 ألف عملية تنزيل.









ووفقًا لتقرير نشرته شبكة CNBC، تم شراء جميع مصادر برمجيات تطبيق Mitron، بما في ذلك مجموعة كاملة من الوظائف وواجهة المستخدم الخاصة به، من جانب المطور الباكستاني، Qboxus ، مقابل 34 دولارًا فقط.









ويحتل تطبيق تيك توك TikTok المرتبة الأولي فى متجر جوجل بلاي للهواتف العاملة بنظام الأندرويد والمرتبة الثانية فى متجر اَبل للأنظمة العاملة بـ iOS ، بعد تطبيق اجتماعات الفيديو الشهيرة عن بعد، زووم Zoom.









ولا يزال بإمكان مستخدمي التطبيق استخدامه وإنشاء الفيديوهات القصيرة، ولكن لا يمكن تحميله من جانب المستخدمين الجدد الراغبين فى تحميله، إلا عن طريق استلامه من أحد الأصدقاء.









جدير بالذكر، أن تطبيق تيك توك TikTok، لديه قاعدة مستخدمين كبيرة من الهنود تمثل نسبة 20% من إجمالي التحميلات، وعلى الرغم من التحذيرات الأخيرة من المسؤولين الأمريكيين لا يزال التطبيق أيضًا يمتلك قاعدة مستخدمين أمريكيين بنسبة 9.3% من إجمالي أعداد التحميلات للتطبيق.