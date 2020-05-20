كيفين ماير يترك ديزني من أجل تيك توك TikTok.. تفاصيل

يعد تطبيق TikTok تيك توك حاليًا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، بعد أن تم تحميل التطبيق على أكثر من 2 مليار جهاز، الأمر الذى دفع إدارة تيك توك للحفاظ على هذا النجاح بكل السبل الممكنة، لذلك قررت تعيين كيفين ماير رئيسًا تنفيذيًا للشركة.





وبحسب موقع تك رانش التقني، عمل كيفين ماير كرئيس تنفيذى أيضًا فى شركة ديزنى الأمريكية الشهيرة، وبعد نجاحه في إطلاق خدمة البث المباشر ديزني بلس العام الماضي، تضم الخدمة الآن أكثر من 50 مليون مشترك حول العالم.





وأصبح تطبيق TikTok تيك توك يمتلك شعبية كبيرة في الولايات المتحدة بشكل خاص بين الأطفال والشباب، ومع طموحات التطبيق بإطلاق خدمة بث موسيقي جديدة، فإن ماير هو أفضل شخص يمكنه التعامل مع نمو الخدمات خاصة بعد تجاربه الناجحة السابقة مثل ديزني بلس و ESPN plus.





وتعتقد منصة تيك توك أن تعيين كيفن ماير كرئيس تنفيذي يقلل من الانتقادات الأمريكية حول التعامل مع بيانات المستخدمين وسياسات الخصوصية، بالإضافة إلى أن مسؤولا تنفيذيا أمريكيا يمكن أن يمنع المخاوف الأمنية بشأن ملكية التطبيق للصين، وهو ما يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية.





وعبر كيفن ماير عن سعادته الغامرة للحصول على دور هام فى منصة TikTok تيك توك التى تابعها وهى تنمو وتبني نجاحًا نادرًا لم يشاهده من قبل، وأكد حماسه الشديد لتحقيق نجاحات أكبر مع منصبه الجديد.



