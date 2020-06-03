موجز السوشيال ميديا: متابع يوجه سؤالا غريبا لـ نجيب ساويرس.. وفاء عامر تستغيث من عدم توفر الكمامات بالصيدليات

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





متابع يوجه سؤالا غريبا لـ نجيب ساويرس.. والأخير يرد: المسامح كريم

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد متابعيه بالرد على سؤاله عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.







متابع يعنف محمد هنيدي.. والأخير يرد: دي رابع مرة أنفي

رد الفنان محمد هنيدي على أحد متابعيه انتقده بسبب عدم نفيه جميع التغريدات المنسوب إليه على السوشيال ميديا





لن نتأثر بالتفاهات.. وفاء عامر تستغيث من عدم توفر الكمامات بالصيدليات

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ربنا يشفيهم.. محمد إبراهيم يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا