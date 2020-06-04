هل الصمت من أسباب استجابة الدعاء؟.. المفتي السابق يصحح اعتقادا خاطئا

الدعاء في ليلة القدر، جوف الليل الآخر، ووقت السحر، دبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وعند الأذان.

ونبه الدكتور علي جمعة ، في وقت سابق، أن من بين الآداب التي يجب ان يتحلى بها المسلم عند الدعاء، أن يتحرى الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة والأحوال الفاضلة في دعائه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء ، وهذه الأزمان هي: