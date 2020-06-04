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رياضة

بسبب فيديو 7 دقائق.. خالد الغندور: الأهلي قبل اعتذار محمد سراج ونسى تاريخ حسام عاشور ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:37 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسن العمدة
علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على أزمة حسام عاشور مع إدارة النادي الأهلي فى الأيام الماضية.

وقال خالد الغندور، في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك، إن محمد سراج الدين ظهر فى فيديو علي السوشيال ميديا من دون الحصول علي إذن من النادي الأهلي، فاعتذر والأهلي قبل الاعتذار.

وأشار خالد الغندور، إلى أن النادي الاهلي لم يقبل اعتذار حسام عاشور؛ على الرغم أنه لا توجد مقارنة بينه وسراج الدين عضو مجلس الإدارة، بل يعد حسام عاشور أكثر لاعب حصل بطولات مع النادي عبر التاريخ.

وتابع خاد الغندور ساخرا، "حسام عاشور عمل فيديو 7 دقايق، فالأهلي يتخلص منه علي الفور"، معلقا "برة .. ومفيش ماتش اعتزال ومفيش قناة ومفيش عمل اداري.. برة".

وتساءل خادل الغندور "هل يعقل أن فيديو 7 دقائق ينهي مسيرة حسام عاشور مع النادي الأهلي؟".

واختتم خالد الغندور، تصريحاته، بأن جماهير الأهلي كانت تقول إن بطولات حسام عاشور أكثر من بطولات الزمالك 10 مرات.

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