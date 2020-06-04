AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نعتمد على الطبيعة.. استشاري: أدوية المناعة والفيتامينات لا تحمي من الإصابة ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد عقار لعلاج فيروس كورونا، سوى ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، متابعا "مفيش دواء هاخده وأقول دا بيمنع فيروس كورونا".

وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن علاجات فيروس كورونا حتى الآن ما هي إلا بروتوكولات ويتم تغييرها عن طريق الإضافة أو التقليل، لافتا إلى أن الفيتامينات لا تساعد على الحماية من فيروس كورونا، وكذلك الأدوية المتداولة الفترة الحالية.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على أن الأشخاص الأصحاء لا يجب عليهم الحصول على الفيتامينات من المكملات الغذائية، متابعا "يمكنكم الحصول عليها من المصادر الطبيعية المتمثلة في التغذية السليمة، وهي أفضل لتقوية مناعتهم".

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأصحاء سحبوا جميع أدوية الفيتامينات وقاموا بتخزينها خوفًا من المرض، معقبا "دا مش هيحميكوا من الإصابة بكورونا".

وأشار إلى أن مصاب كورونا يحتاج ما يعزز جهازه المناعي، موضحا مصاب فيروس كورونا يحتاج أكثر من مجرد تغذية، ، كما أنه لا يجوز لأي مريض في العزل المنزلي استخدام أي أدوية دون استشارة الطبيب.

وأكد ضرورة البعد عن الإفراط في الفيتامينات لرفع المناعة و الزنك، وذلك لأنهم سيكونون عرضة لإصابات أخري، متابعا: الأشخاص الأصحاء يجب عليهم أن يتوجهوا إلي الطبيب، وبدورة يقوم بتحديد كم الفيتامينات التي يتناولها، وذلك طبقًا لظروف كل مريض.

وأوضح أن فوبيا كورونا جعلت الأشخاص يتكالبون على أدوية المناعة والفيتامينات، وذلك لتخذينها تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف دواء ضد فيروس كورونا

طبيب: التجمعات قبل رمضان السبب وراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.. فيديو

المصل واللقاح: فيتامين سي و د و كبسولات الزنك ضرورية لتقوية المناعة ..فيديو

المصل واللقاح: لا ينصح بتناول علاج لكورونا دون استشارة طبيب

استشارى حساسية: الأطفال فى أمان ونسب إصابتهم بفيروس كورونا ضعيفة .. فيديو

ترشيحاتنا

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

هل الصمت من أسباب استجابة الدعاء؟.. المفتي السابق يصحح اعتقادا خاطئا

على طريقة محمد رمضان.. عمرو جمال يستعرض سيارته الجديدة

محتاجين مستشفيات لعزل المتنمرين.. بسمة وهبة تهاجم العنصريين تجاه شقيقة محمد رمضان

AdvertisementS

زلزال عنيف بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري الجهاز الهضمي: 10 أعراض تدل على الإصابة بـ فيروس الكبد بي

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور