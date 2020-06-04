نعتمد على الطبيعة.. استشاري: أدوية المناعة والفيتامينات لا تحمي من الإصابة ..فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد عقار لعلاج

وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن علاجات فيروس كورونا حتى الآن ما هي إلا بروتوكولات ويتم تغييرها عن طريق الإضافة أو التقليل، لافتا إلى أن الفيتامينات لا تساعد على الحماية من فيروس كورونا، وكذلك الأدوية المتداولة الفترة الحالية.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على أن الأشخاص الأصحاء لا يجب عليهم الحصول على الفيتامينات من المكملات الغذائية، متابعا "يمكنكم الحصول عليها من المصادر الطبيعية المتمثلة في التغذية السليمة، وهي أفضل لتقوية مناعتهم".



