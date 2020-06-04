نعتمد على الطبيعة.. استشاري: أدوية المناعة والفيتامينات لا تحمي من الإصابة ..فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد عقار لعلاج فيروس كورونا، سوى ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، متابعا "مفيش دواء هاخده وأقول دا بيمنع فيروس كورونا".
وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن علاجات فيروس كورونا حتى الآن ما هي إلا بروتوكولات ويتم تغييرها عن طريق الإضافة أو التقليل، لافتا إلى أن الفيتامينات لا تساعد على الحماية من فيروس كورونا، وكذلك الأدوية المتداولة الفترة الحالية.
وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على أن الأشخاص الأصحاء لا يجب عليهم الحصول على الفيتامينات من المكملات الغذائية، متابعا "يمكنكم الحصول عليها من المصادر الطبيعية المتمثلة في التغذية السليمة، وهي أفضل لتقوية مناعتهم".
ولفت إلى أن هناك الكثير من الأصحاء سحبوا جميع أدوية الفيتامينات وقاموا بتخزينها خوفًا من المرض، معقبا "دا مش هيحميكوا من الإصابة بكورونا".
وأشار إلى أن مصاب كورونا يحتاج ما يعزز جهازه المناعي، موضحا مصاب فيروس كورونا يحتاج أكثر من مجرد تغذية، ، كما أنه لا يجوز لأي مريض في العزل المنزلي استخدام أي أدوية دون استشارة الطبيب.
وأكد ضرورة البعد عن الإفراط في الفيتامينات لرفع المناعة و الزنك، وذلك لأنهم سيكونون عرضة لإصابات أخري، متابعا: الأشخاص الأصحاء يجب عليهم أن يتوجهوا إلي الطبيب، وبدورة يقوم بتحديد كم الفيتامينات التي يتناولها، وذلك طبقًا لظروف كل مريض.
وأوضح أن فوبيا كورونا جعلت الأشخاص يتكالبون على أدوية المناعة والفيتامينات، وذلك لتخذينها تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا.