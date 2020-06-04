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مرأة

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:55 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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هاجر هانئ
خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجالات بعدسة المصور الفوتوغرافى كريم نور.

تألقت دينا الشربيني في الصور بإطلالات متنوعة، حيث ظهرت بـ  بليزر أسود بسيط وأكملت إطلالاتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة، وارتدت أقراط راقية من دار الأزياء العالمية شانيل وبلغ سعرها 368 دولارا بعد الخصم.

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بينما لفتت دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها الثانية، مرتدية شورت مع بلوزة باللون الأبيض ونسقت معهما بليزر فورمال باللون البينك، وتزينت بأقراط مختلفة مما منحها إطلالة جذابة.

واعتمدت دينا الشربيني على تسريحات شعر من انامل مصفف الشعر عاشور بينما وضع لها خبير التجميل أحمد عبد الرازق مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالاتها.

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور
أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور
أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور
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