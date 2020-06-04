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مرأة

يحارب السرطان ويحرق الدهون.. 4 فوائد للشاي الأخضر

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:19 ص
شاى اخضر
شاى اخضر
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول الشاى الأخضر فهو غنى بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية ، والتي قد تشمل تحسين وظائف المخ وفقدان الدهون والحماية من السرطان وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لذا يفضل بدء يومك بتناول كوب من الشاى الأخضر إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


1.مكافحة السرطان

غني بالبوليفينول ، وهي مركبات طبيعية لها فوائد صحية ، مثل تقليل الالتهاب والمساعدة في مكافحة السرطان والتى تلعب دورًا في الشيخوخة والعديد من أنواع الأمراض.

2.  يحسن وظائف المخ

 الشاي الأخضر يعمل على تعزيز وظائف الدماغ فهو يحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية L-theanine والتي يمكن أن تعمل  لتحسين وظائف الدماغ.

3. يزيد من حرق الدهون

 يزيد الشاي الأخضر من حرق الدهون ويعزز معدل التمثيل الغذائي  على المدى القصير

4.يقلل من رائحة الفم الكريهة

كما أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر له فوائد لصحة الفم ويحارب نمو البكتيريا ، مما قد يقلل من خطر العدوى 

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