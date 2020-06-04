بسبب مظاهرات أمريكا.. يوسف الشريف: فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس

علق الفنان يوسف الشريف على الاحتجاجات الأمريكية التى تشهدها بسبب العنصرية، وقتل جورج فلوريد صاحب البشرة السمراء.

ونشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أيضا صورًا من الاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.





اقرأ أيضا

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

وكتب الفنان يوسف الشريف "فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس".





يذكر أن الفنان يوسف الشريف قدم فى رمضان مسلسل "النهاية" الذى يشارك فى بطولته أحمد وفيق وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وناهد السباعى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.