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فن

بسبب مظاهرات أمريكا.. يوسف الشريف: فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:32 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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أحمد إبراهيم
علق الفنان يوسف الشريف على الاحتجاجات الأمريكية التى تشهدها بسبب العنصرية، وقتل جورج فلوريد صاحب البشرة السمراء.
 
ونشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أيضا صورًا من الاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. 

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وكتب الفنان يوسف الشريف "فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس". 

يذكر أن الفنان يوسف الشريف قدم فى رمضان مسلسل "النهاية" الذى يشارك فى بطولته أحمد وفيق وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وناهد السباعى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 
بسبب مظاهرات أمريكا.. يوسف الشريف: فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس
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