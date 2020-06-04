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مرأة

أعراض شائعة مؤشر على سرطان الغدة الدرقية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:47 ص
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
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لمياء الياسين
تزداد فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية  في النساء مقارنة بالرجال وتعد أبرز أعراض سرطان الغدة الدرقية نتوء أو عقدة غير مؤلمة في أسفل الرقبة وعسر البلع إليك أبرز الأعراض الأخرى للغدة الدرقية والأكثر عرضة للإصابة بها .

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض الغدة الدرقية هى صعوبة في ابتلاع الطعام وتغيير الصوت و ألم في الحلق وحدوث تورم الغدد في منطقة الرقبة بالإضافة إلى السعال المستمر وصعوبة في التنفس .

وتزداد عوامل الخطر لسرطان الغدة الدرقية لدى الإناث والتعرض للإشعاع وبعض الحالات الطبية الوراثية مثل ورم الغدد الصماء المتعدد.

كما تزداد فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى المدخنين ويساعدك الفحص الطبي في الوقت المناسب على تشخيصه في مرحلة مبكرة قبل 
أن ينتشر إلى أعضاء أخرى فى الجسم .

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