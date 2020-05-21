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مرأة

احذرى.. أعراض شائعة مؤشر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:07 ص
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
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لمياء الياسين
في النساء، تزيد فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ثلاث مرات عن الرجال، ويمكن أن تحدث في أي فئة عمرية.


وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يحدث سرطان الغدة الدرقية بشكل رئيسي عندما يكون هناك طفرة جينية في خلايا الغدة الدرقية ومع ذلك، هناك عوامل خطر معينة مسئولة عن ظهور السرطان مثل الإشعاع أو تاريخ العائلة.




أعراض سرطان الغدة الدرقية
نتوء أو عقدة غير مؤلمة في أسفل الرقبة
عسر البلع (صعوبة في ابتلاع الطعام - صوت غير طبيعي - ألم في الحلق)
تورم الغدد في منطقة الرقبة
السعال المستمر
صعوبة في التنفس


على الجانب الآخر، وفقا لتقرير نشره موقع "بولد سكاى"، تكون الكتل في الرقبة شائعة ولا تكون غالبًا علامة على السرطان، أما في الأطفال، فتكون الكتل المنتفخة في الرقبة ناتجة بشكل رئيسي عن التهاب الحلق أو عدوى الأذن، ومع ذلك، من الأفضل استشارة طبيبك إذا لاحظت أعراضًا أخرى.
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