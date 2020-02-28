سرطان الغدة الدرقية .. 3 أسباب للإصابة ولا يؤدي للوفاة

الأقل شيوعًا قد تشمل بحة أو تغيير في الصوت، وتظهر الأعراض بصفة عامة في حالات الالتهاب.

ما هو سرطان الغدة الدرقية :

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، هناك أكثر من 56 ألف حالة جديدة من

في الولايات المتحدة كل عام، وغالبية المصابين

الحليمي، هم الإناث بنسبة 3: 1، ويمكن أن

في أي فئة عمرية، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بعد سن 30 ، ويزداد عدوانية بشكل كبير في المرضى الأكبر سنًا.

فريد من نوعه بين السرطانات، و