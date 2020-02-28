سرطان الغدة الدرقية .. 3 أسباب للإصابة ولا يؤدي للوفاة

يظهر سرطان الغدة الدرقية في كثير من الأحيان دون أي أعراض على الإطلاق، ولكن أكثر أعراض شيوعًا وجود ورم في الرقبة، أما أعراض سرطان الغدة الدرقية الأقل شيوعًا قد تشمل بحة أو تغيير في الصوت، وتظهر الأعراض بصفة عامة في حالات الالتهاب.
ما هو سرطان الغدة الدرقية :
سرطان الغدة الدرقية فريد من نوعه بين السرطانات، ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان، هناك أكثر من 56 ألف حالة جديدة من سرطان الغدة الدرقية في الولايات المتحدة كل عام، وغالبية المصابين سرطان الغدة الدرقية الحليمي، هم الإناث بنسبة 3: 1، ويمكن أن سرطان الغدة الدرقية في أي فئة عمرية، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بعد سن 30 ، ويزداد عدوانية بشكل كبير في المرضى الأكبر سنًا.
انتشار سرطان الغدة الدرقية :
تقع الغدة الدرقية في الجهة الأمامية من الرقبة، وتشبه في شكلها الفراشة، وتقوم بالتحكم في ضغط الدم، معدل نبضات القلب، درجة حرارة الجسم والوزن وغيرها من الوظائف الحيوية، ويعتبر سرطان الغدة الدرقية من أنواع السرطان النادرة، ويعد شائعًا في عمر الثلاثين وبعد عمر الستين، كما تصاب النساء به أكثر من الرجال بمعدّل 2 إلى 3 أضعاف.
عودة سرطان الغدة الدرقية :
وتزايد في الفترة الاخيرة عودة سرطان الغدة الدرقية، وظهرت أعراضها ومن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بسرطان الغدة الدرقية:
- سعال مزمن
يتعرض المصابون بـ سرطان الغدة الدرقية إلى سعال غامض لا يأتي مع أعراض أخرى كالبرد والأنلفلونزا .
- ألم بالرقبة
الشعور المستمر بألام في الرقبة وقد يمتد الألم حتى الأذنين .
- تغيير الصوت
يقع العصب الحنجري المتكرر الذي يتحكم في العضلات التي تفتح وتغلق الحبال الصوتية ، خلف الغدة الدرقية مباشرة، و في حالات نادرة ، يمكن أنتمتد الأورام السرطانية، إلى ما وراء الغدة الدرقية، فتلحق الضرر بالعصب وتؤثر على الصوت .
- صعوبة في البلع
عندما تنمو الكتلة السرطانية على الغدة الدرقية تسبب صعوبة في بلع الطعام، وهي أبرز إشارة على سرطان الغدة الدرقية .
نسبة نجاح سرطان الغدة الدرقية :
النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الغدة الدرقية عن الرجال: وبحسب إحصائية الجمعية الأمريكية للسرطان، فقد بلغت الإصابات الجديدة بالمرض في البلاد، العام الماضي، 48 ألف حالة إصابة سرطان الغدة الدرقية كان نصيب النساء منها 36550 حالة، و11470 للرجال، وفشل العلماء في إيجاد تبرير لهذا التباين.
الوفاة بسبب سرطان الغدة الدرقية :
هناك احتمالات للنجاة من سرطان الغدة الدرقية وترتفع عند اكتشاف المرض مبكرًا، وقد تصل إلى مائة في المائة، ورغم ذلك يفتك المرض بنحو 1700 مريض سنويا وربما يعود السبب فى ذلك لاكتشافه في مراحل متقدمة.
علاج سرطان الغدة الدرقية باليود المشع :
تتكون سرطانات الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا من خلال الخلايا التي تساعد على امتصاص اليود وتركيزه وهذا يوفر استراتيجية "المستهدفة" مثالية، ويعطى اليود المشع للمرضى الذين يعانون من أنواع معينة من سرطانات الغدة الدرقية بعد الإزالة الكاملة للغدة الدرقية، تتضمن سرطانات الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا في سرطان الغدة الدرقية الحليمي وسرطانات الغدة الدرقية المسامي.
نظرًا لأن معظم خلايا أجسامنا الأخرى لا يمكنها امتصاص اليود السام ، فإنها تظل غير مؤذية، فإن خلايا سرطان الغدة الدرقية ستركز على اليود المشع السام داخلها ويدمر النشاط الإشعاعي الخلية من الداخل.
المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية النخاعي لا يحتاجون إلى علاج اليود لأن سرطانات النخاع لا تمتص اليود المشع، وتم تطوير علاجات جديدة مستهدفة لسرطان الغدة الدرقية النخاعي وقد ثبت أنها مفيدة عندما تنتشر سرطانات الغدة الدرقية النخاعية إلى مواقع بعيدة.
نظرة عامة على علاج سرطان الغدة الدرقية النموذجي :
عادة ما يتم تشخيص سرطان الغدة الدرقية عن طريق لصق إبرة في عقيد الغدة الدرقية أو إزالة العقيدات الدرقية المثيرة للقلق من قبل الجراح، ويتم النظر إلى العقدة الدرقية تحت المجهر من قبل أخصائي علم الأمراض الذي سيقرر بعد ذلك ما إذا كانت العقيدات حميدة (95 ٪ إلى 99 ٪ من جميع العقيدات التي يتم فحصها خبيثة حميدة) أو خبيثة (أقل من 1 ٪ من جميع العقيدات ، وحوالي 1 ٪ إلى 5٪ من العقيدات التي يتم فحصها).
ويقرر أخصائي علم الأمراض نوع سرطان الغدة الدرقية: حليمي ، مسامي ، حليمي مختلط ، مسامي ، أو مسكن، ويجب تقييم المريض بشكل شامل باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية الدقة الشاملة، ولكن يجب فحص العقد اللمفاوية بأكملها في الرقبة لتحديد ما إذا كان هناك أي انتشار للعقد الليمفاوية.