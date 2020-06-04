الردياتير وفرن المحرك.. أماكن تجنبها عند تعطل السيارة

الكثير من قائدي السيارات يتعرضون لبعض المشاكل و الاعطال خلال السير على الطريق مما يؤدي إلى توقف السيارة ويحاول الاغلب منهم إصلاح هذه الاعطال بدون دراية أو معلومات عن الأعطال؛ لذلك قد يتعرضون للضرر من بعض المناطق الخطرة في السيارة ويوجد بعض المناطق في السيارة التي يجب أن يحذرها السائقين أثناء التعامل معها .





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فرن المحرك وهو من أهم الأجزاء خطورة ويتصل بمحرك السيارة كما يعمل على امتصاص العادم الناتج عن عملية احتراق الوقد بداخل المحرك إلى الانابيب الخاصة بالعادم وذلك تمهيدا لطرده خارج السيارة كما أن هذا الجزء درجة حرارته مرتفعة جدا نظرا لقربه الشديد من المحرك وعملية الاحتراق لذلك يتعرض السائق إلى الحروق البالغة عند ملامسته .









الردياتير هو من أهم الأجزاء في دورة تبريد المحرك ويقوم بتبريد المياه التي تعمل على امتصاص الحرارة من المحرك حيث أن المياه تكون في الاغلب ساخنة جدا وتصل إلى لدرجة الغليان ولا ينصح أبدا أن يتم فتحع لأنه قد يتسبب للسائق بالحروق .





من أكثر الاشياء الخطيرة في السيارة أيضا هو خزان الوقود وأي خطأ فيه قد يسبب اشتعال السيارة لذلك فهو يعد من أكثر الاجزاء خطورة في السيارة ويجب التعامل في بحذر .





كما ان مروحة الردياتير هي أحد أجزاء تبريد المحرك ايضا وستكون ملاصقة للردياتير وتعلم الريادتير على تبريد المياه داخل الردياتير عندما ترتفع حرارته لأنها تعمل على فترات وقد تتعرض يد السائق للجروح حال عمل المروحة فجأة وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الساخنة في منطقة المحرك .





كما نصح خبراء في مجال السيارات السائقين أن من اهم الأعطال الأيضا التي يجب أن يتجبنها هي وجود بعض المشاكل التي قد تحدث داخل بطارية السيارة الجديدة مثل أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع، لكن غالبًا ما ترجع هذه الأعطال إلى سلوكيات خاطئة للسائقين، حيث توجد كثير من التجهيزات الكهربائية والترفيهية في السيارات الحديثة، ويحدث أحيانًا سوء استخدام لها لذلك يجب على السائقين الحرص دائما على فحص أجزاء السيارة خاصة قبل السير لمسافات طويلة .