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أخبار العالم

الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات أسبوعية

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أنها ستسمح اعتبارًا من الإثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية، الممنوعة حاليًا من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعيًا من هذا البلد وإليه. 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن هذا القرار يعني عمليًا رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأمريكية.

وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتبارًا من الثامن من يونيو رحلة واحدة إلى الصين ومنها.

يأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأمريكية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأمركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

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