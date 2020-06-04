AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:39 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية. 

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرقا جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت. 

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية باستخدام وزن الجسم لتقوية العضلات ..فيديو

تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وإنقاص الوزن.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية باستخدام وزن الجسم .. فيديو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

زلزال عنيف بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عمل يدخلك الجنة من أوسع أبوابها.. تعرف عليه

دعاء الرزق في الصباح.. 10 أدعية تفتح لك أبواب الخير

فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور