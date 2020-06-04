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فن

فى عيد ميلاد أنجلينا جولى.. قصة حبها ومشاكلها مع براد بيت

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:48 ص
انجلينا جولى وبراد
انجلينا جولى وبراد بيت
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم النجمة العالمية أنجلينا جولى بعيد ميلادها وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة. 

وارتبط اسم أنجلينا جولى بالنجم العالمى براد بيت على مدار 18 عاما تقريبا مرت بكثير من التفاصيل الحب والزواج والأزمات الزوجية. 

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بدأت العلاقة بين أنجلينا جولى وبراد بيت من خلال أحد أعمالهما السينمائية وكان براد بيت متزوجا من النجمة العالمية جينيفر أنيستون. 

وبعد فترة من قصة الحب التى جمعت بينهما قرر براد بيت الانفصال عن جينيفر والارتباط عاطفيا بأنجلينا جولى. 

وفى عام 2014 قرر الثنائى الشهير الزواج وأنجبت منه طفلا وتبنت 6 أطفال وعاشا سويا حياة سعيدة إلى حد بعيد. 

ولكن فى عام 2016 قرر الثنائى الانفصال، حيث تردد العديد من الأقاويل حول أسباب الانفصال منها الإدمان وشرب براد بيت للكحول. 

وكشفت بعض التفاصيل الأخرى عن السبب الحقيقى لانفصالهما وهو خيانة براد بيت لأنجلينا جولى مع فتاة أخرى. 

ودخلا بعد ذلك فى أزمات ومشاكل حتى لجات أنجلينا إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقها.

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