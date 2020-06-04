تأسس في عهد ناصر.. نادي النصر يحتفل بمرور 61 عاما على إنشائه

يحتفل نادي النصر القاهرى اليوم الخميس 4 يونيو بذكرى تأسيس النادي ومرور 61 عامًا على إنشائه، حيث تأسّس النادي في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1958.





ويعتبر نادي النصر احد أعرق الاندية المصرية وساهم بإخراج نجوم كثر للكرة المصرية علي رأسهم محمود الخطيب نجم النادي الاهلي ورئيس الاحمر الفترة الحالية ومحمد خلف نجم المقاولون العرب و كريم الضو لاعب الاسماعيلي واسلام عيسي نجم المصري البورسعيدي وغيرهم.









ولعب نادي النصر القاهرى في دورى الممتاز 2014-2015 وهبط إلى دوري القسم الثاني ثم كان اخر ظهور في الممتاز عام 2017-2018.





ويحتل النصر القاهرى المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 25 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الاول برصيد 32 نقطة.