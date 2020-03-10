سيد عيد يكشف سر فوز النصر على الزرقا بدوري القسم الثاني

قال سيد عيد المدير الفني لفريق النصر إن التركيز الشديد من قبل اللاعبين سر الفوز علي الزرقا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب راس البر ضمن الجولة السابعة عشر بدوري القسم الثاني.





وأحرز هدفي النصر أحمد خليل كالوشا وبابا ابراهيم فاي، وقال عيد إنه قام بتدريب اللاعبين علي أسلوب اللعب خلال الأيام التي سبقت المباراة بالاعتماد علي الكرات الطويلة واللعب من الاجناب واستغلال الكرات الثابتة في ظل ضيق ووعورة أرضية الملعب.





وأضاف أن النصر سيطر علي مجريات الأمور خلال الشوط الأول الذي شهد سبع ضربات ركنية للنصر وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة .





وقال: إن الهدف الأول أعطى أريحية اللاعبين وتم غلق منتصف الملعب ونجح بابا ابراهيم في تسجيل الهدف الثاني كما وقفت العارضة حائلا أمام تسجيل محمود السيد للهدف الثالث كما أهدر بابا ابراهيم فرصة أخرى محققة .





وأثنى عيد على الروح القتالية ورغبة اللاعبين في تحقيق الفوز وأن الزرقا فريق محترم وكان يعمل له ألف حساب خاصة بعد تعادله مع سيراميكا على نفس الملعب .