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اقتصاد

البورصة تربح 8.8 مليار جنيه بمنتصف تعاملات آخر الأسبوع

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة  نحو 8.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 564.3 مليار جنيه مقابل 555.5 مليار جنيه.

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وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1579 نقطة.


زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 12099 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 4036 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1949 نقطة.


وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 8 شركات بالبورصة لتخطيها حاجز نسبة 5% (ارتفاع - انخفاض) بحلول الساعة 11.45.
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