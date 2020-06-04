الرى: إزالة مزارع سمكية بمسطح إجمالى 2125 مترا بأسيوط

لوزراء و لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالتصدي للتعديات والتلوث علي المجاري

المائية

.



وتم تنفيذ عدد 3 قرارات ازاله لمزارع سمكيه بمسطح اجمالى ٢١٢٥ م٢ بناحية تل زايد العقال البحرى بأسيوط وتحت اشراف مهندسي الإدارة وبناء على تعليمات المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي بإسنا وتحت إشراف المهندس مدحت عاطف مدير عام الاداره و المهندس جلال لطفي مفتش نيل أسيوط و المهندس شادى رجاء جشنى نيل ابوتيح والمهندس حمزه جمال مهندس نيل ابوتيج.



هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.



وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث