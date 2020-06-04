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اقتصاد

جهاز حماية المستهلك يضبط 190 كيلو لحوم عجالي مذبوحة خارج السلخانة بأسيوط

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بـ "أسيوط" اليوم بشن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية "محافظة أسيوط _ مديرية الطب البيطري _ مديرية تموين أسيوط" بعد ورود معلومات عن وجود كيانات ومصانع غير مرخصة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين وكانت النتائج على النحو التالي:

حيث تم ضبط كمية ١٩٠ كيلو لحوم عجالي مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. بالإضافة لكمية ٦٠  كيلو كبدة مجمدة وفراخ ولحوم مفرومة وسجق غير صالحة للاستهلاك وكذا كمية ٢٥ كيلو أسماك مجمدة في حالة تعفن، كما تم ضبط كمية ٤٥ كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدي أحد الفسخانية بقرية منقباد.. كما تحرر ٨ محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بتلك المنشآت.. وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة لدى إحدى الثلاجات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. 

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ونؤكد دائما أننا -جهاز حماية المستهلك- لن ندخر جهدا في ملاحقة الأوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ويناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى أو صناعة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وكذلك عدم الشراء إلا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

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