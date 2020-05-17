بأسعار مخفضة.. الزراعة: طرح لحوم ودواجن وأسماك.. ومنافذ متنقلة لبيع الكحك والبسكويت

الزراعة : منافذ متحركة لبيع الكحك والبسكويت للمواطنين
منافذ الزراعة : نطرح اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة
: معامل البحوث الزراعية تفحص المنتجات قبل تقديمها للجمهور
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر، من خلال طرح السلع الاستهلاكية وكحك العيد بأسعار تنافسية وبأقل من الخارج بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.
وفى هذا الصدد، يقول أحمد مختار مشرف عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بطرحكحك وبسكوت العيد في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة وقامت بطرحها للمواطنين بأسعار جيدة تخفيفا عليهم، وفقا لتعليمات وزارة الزراعة.
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وأضاف "مختار "خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" أن سعر كيلو الكحك يتراوح من ٦٥ إلى ٧٠ جنيها للكيلو في حين يكون سعر كيلو البسكوت ٦٥ جنيها والغريبة والبتيفور ٧٥ جنيها.
وأشار "المشرف العام لوزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على شراء الكحك والبسكوت
من منافذ وزارة الزراعة، وذلك لأنه يكون هناك إشراف كامل من المعاهد البحثية على مخبوزارت وزارة الزراعة، ويتم إنتاجها بالسمن البلدي.
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وعلي نفس السياق ، يقول أحمد مختار مشرف عام منافذ وزارة الزراعة
، إن اللحوم
متواجدة أيضا وبأسعار تنافسية أقل من سعر السوق ب ٢٥% ومتوافرة بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو.
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وأضاف ل "صدى البلد "أنه سعر كيلو الرنجة يبلغ ٣٠ جنيهاةوكيلو الفيليه البلطي ٥٥ جنيها والفيليه قشر البياض يصل نحو ٧٥ جنيها والسي فود ٥٠ جنيها.
وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.
ونوه " مشرف منافذ وزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا كبيرا علي منتجات وزارة الزراعة من اللحوم والدواجن ، وذلك يرجع إلى ثقة المواطنين في الوزارة ، حيث يتم فحص العينات للتأكد من سلامتها .
فيما ، قال أحمد فتحى مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة
، إننا وفرنا كميات كبيرة من منتجات وزارة الزراعة كالخضراوات واللحوم والدواجن حتى يحصل المواطن على ما يريد من سلع للاستمتاع بإجازة العيد.
وأضاف "فتحى" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار كحك وبسكويت العيد بمنافذ وزارة الزراعة
منخفضة عن الأسعار بالخارج، موضحا أنه تم ضخ كميات كبيرة منها نظرا لإقبال المواطنين.
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وأشار إلى أن كيلو الكحك السادة يتراوح من 70 لـ 75 جنيها، أما الكحك بالعجوة يصل إلى 90 جنيها، بينما البيتى فور يصل سعره إلى 75 جنيها، في حين يصل سعر كيلو البسكويت إلى 70 جنيها، مؤكدا أن الأسعار بالخارج تبدأ من 120 جنيها.
ونوه "مسئول تسويق منافذ وزارة الزراعة" إلى أن الوزارة وفرت أسماك مملحة "رنجة" بأسعار وجودة جيدة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 33 جنيها.
وأكد أن وزارة الزراعة لديها 15 مصنعا لإنتاج الوجبات المدرسية لطلاب المدارس وبعد توقف الدراسة وجه وزير الزراعة السيد القصير هذه المصانع لإنتاج المخبوزات.
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وأضاف أن تلك المصانع بدأت في تصنيع منتجات العيد من الكعك والبسكويت والبتي فور وخلافه وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة جدا تقريبا سعر التكلفة من خلال منافذ وزارة الزراعة.