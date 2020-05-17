بأسعار مخفضة.. الزراعة: طرح لحوم ودواجن وأسماك.. ومنافذ متنقلة لبيع الكحك والبسكويت

وأشار إلى أن كيلو الكحك السادة يتراوح من 70 لـ 75 جنيها، أما الكحك بالعجوة يصل إلى 90 جنيها، بينما البيتى فور يصل سعره إلى 75 جنيها، في حين يصل سعر كيلو البسكويت إلى 70 جنيها، مؤكدا أن الأسعار بالخارج تبدأ من 120 جنيها.



ونوه "مسئول تسويق منافذ وزارة الزراعة" إلى أن الوزارة وفرت أسماك مملحة "رنجة" بأسعار وجودة جيدة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 33 جنيها.



وأكد أن وزارة الزراعة لديها 15 مصنعا لإنتاج الوجبات المدرسية لطلاب المدارس وبعد توقف الدراسة وجه وزير الزراعة السيد القصير هذه المصانع لإنتاج المخبوزات.



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