حملة بيطرية بأسوان لتحصين الكلاب ضد مرض السعار

شنت أجهزة الطب البيطري بأسوان، حملة مكبرة لتطعيم وتحصين الكلاب الضالة بالشوارع ضد مرض السعار، ضمن استراتيجية الدولة للقضاء على مرض السعار.

وقال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطري بأسوان ، في تصريحات اليوم الخميس ، إنه تم عمل لجنتين تطعيم للكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك من خلال فريق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث استهدف عمل اللجان أيضاً تدريب الأطباء البيطريين على كيفية إعطاء الكلاب التطعيم عن بعد من خلال جهاز مخصص لهذا الغرض بمناطق متفرقة داخل مدينة أسوان.

وأضاف أن خطة عمل اللجان شمل تطعيم وتحصين نحو 13 كلبا بمنطقة أطلس، 29 كلبا بمنطقة المحمودية، 50 بمنطقة كيما، و8 كلاب بمنطقة الطب البيطري بطريق السماد شرق مدينة أسوان، بإجمالي 100 كلب بالمناطق المستهدفة.

وأشار الى أن الحملة مستمرة من خلال هذه اللجان لتحصين أكبر عدد من الكلاب الحرة على مستوى جميع الإدارات التابعة لمحافظة أسوان.

ونوه بأنه تم عمل توعية للمواطنين بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية إنتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.