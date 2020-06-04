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برلمان

19.5 مليار جنيه.. تضامن البرلمان توافق على مشروع موازنة وزارة التضامن الجديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:54 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
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ماجدة بدوي
وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال إجتماعها اليوم علي مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي "قطاع الشؤون الإجتماعية" خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغ جملتها 19 مليار جنيه و593 مليون جنيه مقابل 19 مليار و371 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباح والدكتور محمد درويش مستشار الوزير

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 109 مليون و844 ألف جنيه العام الجديد مقابل 112 مليون و939 ألف العام الجاري 2020/2019 ، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 36 مليون و20 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 28 مليون و20 ألف العام الجارى.


فيما بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 18 مليار و951 مليون و 977 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 18 مليار و986 مليون و828 ألف جنية العام الجارى.

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 انخفاض عن العام الجارى حيث قدرت المخصصات العام الجديد بنحو 57 مليون و500 ألف جنية مقابل 83 مليون و500 مليون جنيه.
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