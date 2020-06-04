دعم العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا.. وزيرة التضامن تشيد بدور القطاع الخاص

أشادت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بدور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، لدعمه قطاع العماله غير المنتظمة جنبًا إلى جنب مع الحكومة، حيث ساهم بدفع ثُلث مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة، والثلث الثاني من الدولة والأخير من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.





وقالت وزيرة التضامن، إن سوق العمل يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الإبداع وتغيير القطاعات التقليدية التي كان يعتمد عليها، فأصبحنا حاليًا، نري العمل علي تصنيع أجهزة التنفي الصناعي والكمامات لاسيما مع أزمة جائحة كورونا، مضيفة: "السوق يجدد نفسه".





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2020/2021.





وأكدت وزيرة التضامن على أهمية الاستثمار في مجال البحوث والدراسات بتأكيدها أنه لا تنمية بدون بحوث، الأمر الذي يتطلب الخروج عن الدائرة التقليدية، مشيرة إلي أن مصر تعمل علي توثيق علاقتها مع الهيئات والمؤسسات الدولية.





ولفتت إلي أن هذه الهيئات جميعها غيرت أوجه صرفها إلي مواجهة أزمة كورونا، ما يعزز من مواردنا ولدينا فرص كبيرة للصحول علي منح وليس قروض، والدولة ستعمل جاهدة علي توزيعها بما يدعم احتياجاتها ومساندة موازنة الدولة.