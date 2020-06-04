محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى بالأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، موجها بسرعة الانتهاء من باقى أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.





وشدد محافظ بورسعيد على سرعة التنسيق بين مدينة بورفؤاد ومختلف الجهات التنفيذية الأخرى لسرعة إنجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كل العقبات تمهيدا لافتتاح السوق الجديد طبقا للجدول الزمنى المحدد.



