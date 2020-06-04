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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:06 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى بالأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، موجها بسرعة الانتهاء من باقى أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة التنسيق بين مدينة بورفؤاد ومختلف الجهات التنفيذية الأخرى لسرعة إنجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كل العقبات تمهيدا لافتتاح السوق الجديد طبقا للجدول الزمنى المحدد.

كما وجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع باستكمال أعمال توصيل المرافق لمشروع ٣٥٦ فدانا بجنوب بورسعيد والتنسيق بين كل الجهات المختصة فى هذا الشأن، مؤكدا تقديم جميع الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها بما يساهم فى سرعة إنجازها فى المواعيد المقررة.
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد
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